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Какие упражнения на пресс эффективны в домашних условиях

тренировки, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 18:23 Фото: pixabay
Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала эффективные упражнения на пресс для домашней тренировки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Men Today, тренер советует выполнять скручивания, скручивания в стороны, скручивания с поднятыми ногами, планку с прыжками, усложненную планку, а также упражнение "скалолаз". Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело и поднять таз, после чего поочередно поднимать правое и левое колено к груди.

Ротач подчеркнула, что упражнения на пресс нужны в первую очередь потому, что сильные мышцы живота – важная часть крепкого корпуса. Это важно для общего здоровья, практически любых движений и устойчивости. Кроме того, упражнения на пресс способствуют улучшению осанки за счет укрепления мышц, поддерживающих позвоночник.

Ранее выяснилось, что интенсивный спорт опасен для мужских артерий.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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