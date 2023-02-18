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В Париже суицид мужчины в торговом центре спровоцировал панику сотен людей

Париж Фото: скриншот видео
В торговом центре Quatre Temps в районе Ла-Дефанс Парижа сотни людей выбежали из здания, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около 22:15 по времени Астаны.

По словам источника телеканала BFM, панику среди людей мог вызвать суицид одного из посетителей.

Из-за падения тела произошел сильный удар о кафель, звук от которого посетителям показался выстрелом.


Министр внутренних дел Франции сообщил, что в районе проходит полицейская спецоперация.

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