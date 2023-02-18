В Париже суицид мужчины в торговом центре спровоцировал панику сотен людей

В торговом центре Quatre Temps в районе Ла-Дефанс Парижа сотни людей выбежали из здания, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около 22:15 по времени Астаны.

По словам источника телеканала BFM, панику среди людей мог вызвать суицид одного из посетителей.



Из-за падения тела произошел сильный удар о кафель, звук от которого посетителям показался выстрелом.





NOW - Mass panic at La Défense shopping mall in Paris.pic.twitter.com/i9DWagRYFH — Disclose.tv (@disclosetv) February 18, 2023

Министр внутренних дел Франции сообщил, что в районе проходит полицейская спецоперация.

