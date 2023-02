В Париже суицид мужчины в торговом центре спровоцировал панику сотен людей

Инцидент произошел около 22:15 по времени Астаны.

По словам источника телеканала BFM, панику среди людей мог вызвать суицид одного из посетителей.



Из-за падения тела произошел сильный удар о кафель, звук от которого посетителям показался выстрелом.

