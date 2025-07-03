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Мир

Еще одно нападение: мужчина порезал людей около торгового центра в Финляндии

мужчина с ножом напал на людей около торгового центра в Финляндии, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 21:56 Фото: pixabay
В городе Тампере у торгового центра несколько человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на сайте полиции Финляндии, раненым оказана первая медицинская помощь.

"Полиция арестовала одного человека. Ситуация больше не представляет опасности для посторонних", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время место ЧП оцеплено, полицейские допрашивают свидетелей инцидента.

В социальных сетях распространяется видео с места инцидента.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина с топором напал на пассажиров поезда.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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