Еще одно нападение: мужчина порезал людей около торгового центра в Финляндии

Фото: pixabay

В городе Тампере у торгового центра несколько человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на сайте полиции Финляндии, раненым оказана первая медицинская помощь. "Полиция арестовала одного человека. Ситуация больше не представляет опасности для посторонних", – говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время место ЧП оцеплено, полицейские допрашивают свидетелей инцидента. В социальных сетях распространяется видео с места инцидента. 🚨🇫🇮 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Plusieurs personnes ont été blessées dans une ATTAQUE AU COUTEAU dans un centre commercial de Tampere, en Finlande. L’auteur des faits a été interpellé. pic.twitter.com/Aeib9W5sCS — Bastion (@BastionMediaFR) July 3, 2025 Ранее сообщалось, что в Германии мужчина с топором напал на пассажиров поезда.

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