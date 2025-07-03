Еще одно нападение: мужчина порезал людей около торгового центра в Финляндии
Фото: pixabay
В городе Тампере у торгового центра несколько человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным, опубликованным на сайте полиции Финляндии, раненым оказана первая медицинская помощь.
"Полиция арестовала одного человека. Ситуация больше не представляет опасности для посторонних", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время место ЧП оцеплено, полицейские допрашивают свидетелей инцидента.
В социальных сетях распространяется видео с места инцидента.
🚨🇫🇮 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Plusieurs personnes ont été blessées dans une ATTAQUE AU COUTEAU dans un centre commercial de Tampere, en Finlande. L’auteur des faits a été interpellé. pic.twitter.com/Aeib9W5sCS— Bastion (@BastionMediaFR) July 3, 2025
Ранее сообщалось, что в Германии мужчина с топором напал на пассажиров поезда.
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