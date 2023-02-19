250 млн долларов планирует выделить ООН на помощь самым нуждающимся в мире

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что организация намерена выделить 250 млн долларов на оказание гуманитарной помощи самым нуждающимся, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в данное время в гуманитарной помощи нуждаются 339 млн человек, что на 25% больше, чем в прошлом году.

"Сегодня я объявляю о самом крупном выделении средств из нашего Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации – 250 миллионов долларов", - цитирует РИА Новости Гутерреша.

По его словам, эти средства окажут поддержку наиболее уязвимым людям в "некоторых из самых забытых кризисов по всему миру, в том числе тем, кто находится под угрозой голода в Африке".

Ранее сообщалось, что ООН предлагает собрать 1 млрд долларов в помощь пострадавшим в Турции.