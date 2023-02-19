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Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии Фото: pixabay
Токио предполагает, что ракета была межконтинентальной, что нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, сообщает Zakon.kz.

Баллистическая ракета упала у западных берегов Японии, судна при этом не пострадали, пишет Reuters. Как заявил премьер-министр Японии Фумио Кисихда, объект " похоже, относится к классу межконтинентальных баллистических ракет". Он отметил, что Токио осудили запуск, так как он "угрожает международному сообществу".

Фумио Кисихда сообщил, что дальность полета ракеты составляет более 14 000 км. "Этого достаточно для достижения материковой части США".

Предполагается, что таким образом КНДР реагирует на запланированные ежегодные военные учения США и Южной Кореи, пишет издание.

Это был первый ракетный пуск Северной Кореи после 31 декабря, тогда КНДР запустила сразу две баллистические ракеты в сторону Японского моря подряд.

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