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В России разрабатывают способы борьбы с подростковым алкоголизмом

В России разрабатывают способы борьбы с подростковым алкоголизмом Фото: pixabay
Механизмы будут включать психологическую, социальную и медицинскую помощь, сообщает Zakon.kz.

На фоне роста детского и подросткового алкоголизма Совет Федерации подготовил для минздрава России и властей регионов рекомендации, пишут Известия. Программа призвана выявлять подростков, склонных к употреблению алкоголя.

Эксперты, выступившие с инициативой, утверждают, что проблема пристрастия к алкоголю в России стала все чаще выявляться в подростковом периоде. За последние пять лет все количество родителей, обратившихся с проблемой употребления алкоголя подростками, выросла, говорят российские медики.

В Северо-Казахстанской области уже третье село отказалось от алкоголя. В Ковыльном совсем не продают алкоголь, его даже не завозят в деревню. Непьющим село стало 15 лет назад, говорят местные жители.

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