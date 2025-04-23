В Китае нашли способ для борьбы с алкоголизмом

"Чип трезвости" для борьбы с алкоголизмом внедрили в Третьей народной больнице Фуюаня, сообщает Zakon.kz.

По данным издания China Daily, так называемый "чип трезвости" – это набор гранул с лекарством, помогающим справляться с алкогольной зависимостью. Капсулы с лекарственным веществом вводят под кожу через небольшой разрез. Внутри содержится налтрексон – средство, снижающее влечение к спиртному и помогающее избежать рецидивов.

Вводят гранулы через разрез длиной около сантиметра, под местной анестезией. Процедура занимает не более пяти минут. Сам препарат начинает работать через несколько часов после введения и постепенно высвобождается на протяжении полугода.

"Это помогает пациенту удерживаться от срывов, снижая риск возврата к прежним привычкам", – говорится в публикации.

Первым пациентом стал 40-летний мужчина, который в течение 20 лет ежедневно пил алкоголь. Сначала в небольших дозах, но со временем объем достигал более полулитра в день. При попытках отказаться от спиртного он сталкивался с тревожностью, тремором и другими признаками синдрома отмены. За эти годы он девять раз попадал в больницу.

"Постоянные конфликты с семьей стали дополнительным стимулом для поиска другого способа лечения", – рассказали врачи.

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