Вредные привычки, которые создают хаос в доме

Вопреки нашим усилиям мы часто сталкиваемся с бардаком. Примером может служить комод в прихожей, на котором постоянно складываются рекламные листовки и квитанции за электричество, или кресло в гостиной, затерянное под горой одежды, сообщает Zakon.kz.

Чтобы создать чистую и более приятную обстановку дома, следует следить за своими действиями и избавиться от этих на первый взгляд незначительных, но коварных привычек. Список правильных привычек опубликован на сайте lifehacker.ru.

1. Оставлять бумаги где попало

Очень часто почтовые ящики заполняются большим количеством бумажной корреспонденции, которая не всегда является необходимой и важной. Некоторые люди сразу разбирают всю эту бумажную кучу, в то время как другие оставляют ее по всей квартире, намереваясь выбросить ненужное позже.

Если вы относитесь к последней категории, постарайтесь развить в себе привычку складывать бумаги в одном месте. Или поставьте мусорное ведро туда, где обычно складываете рекламу, флаеры и другие бумажные материалы, чтобы быть уверенным, что вы будете своевременно избавляться от ненужных вещей.

2. Закидывать в шкаф все подряд

Одним из распространенных методов уборки является закидывание вещей в шкаф в любой ситуации. Но этот подход не способствует настоящему организованию пространства и порядка, а может даже затруднить поиск необходимых вещей.

Чтобы изменить эту привычку, можно использовать другой подход и оснастить шкаф удобными органайзерами не только на верхних полках, но и на нижних. Такая система хранения заставит вас подбирать подходящий отсек и избавит от соблазна просто скидывать вещи на полку.

3. Бросать одежду на кресло в спальне

Многим из нас лень аккуратно развешивать одежду по плечикам и убирать ее в ящики после тяжелого дня. Вместо этого мы часто оставляем ее на стуле или в кресле.

Однако, чтобы решить эту проблему, можно купить корзину для белья с крышкой. Когда у вас гости, вы можете спрятать грязную одежду от посторонних глаз, а в остальное время держать корзину с открытой крышкой и сразу бросать туда вещи, которые нужно постирать. Этот метод особенно удобен, когда вы настолько устали что даже трудно поднять крышку. Не забудьте поставить корзину в наиболее удобное для вас место.

Если вы часто оставляете на кресле одежду, которую собираетесь надеть еще раз, можно положить несколько вешалок в местах, где обычно переодеваетесь. Когда нужные предметы всегда под рукой, поддерживать порядок гораздо легче.

4. Покупать вещи, для которых нет места

Многие из нас сталкиваются с проблемой нехватки места на кухне, в гостиной, спальне или детской. В таких ситуациях может помочь правило, которое заключается в том, что каждый новый предмет, который вы покупаете, должен заменять старый. Например, если вы приобрели новый свитер, то стоит отдать один из старых на благотворительность. Это простое правило поможет вам бороться с накоплением вещей и избежать захламления пространства.