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Ремонтные работы на ТЭЦ в Экибастузе завершены

Ремонтные работы на ТЭЦ в Экибастузе завершены Фото: primeminister.kz
По данным Минэнерго, Экибастузская ТЭЦ начала подачу тепла в 70 градусов, в работе 6 котлов, сообщает Zakon.kz.
"18 февраля 2023 года в 4 ч. 37 мин. на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. В результате остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя. Около 20.00 ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23.00 начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети".Пресс-служба Минэнерго

В настоящее время, по словам министерства, в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи – 70 градусов. Всего на ТЭЦ 10 котлов, 4 еще находятся в ремонте.

На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

Напомним, 18 февраля в 4:55 на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды.

Айсулу Омарова
Экибастуз
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