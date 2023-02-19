Ремонтные работы на ТЭЦ в Экибастузе завершены

По данным Минэнерго, Экибастузская ТЭЦ начала подачу тепла в 70 градусов, в работе 6 котлов, сообщает Zakon.kz.

"18 февраля 2023 года в 4 ч. 37 мин. на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. В результате остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя. Около 20.00 ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23.00 начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети". Пресс-служба Минэнерго

В настоящее время, по словам министерства, в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи – 70 градусов. Всего на ТЭЦ 10 котлов, 4 еще находятся в ремонте.

На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

Напомним, 18 февраля в 4:55 на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды.