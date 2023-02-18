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В "ЭкибастузТеплоЭнерго" объяснили причину отключения отопления

отопление Фото: Instagram/ete_ekb
В ночь на 18 февраля в 4:55 на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Подробности рассказали в "ЭкибастузТеплоЭнерго", сообщает Zakon.kz.

Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочередно были остановлены работающие котлоагрегаты № 12, 13, 15, сетевые насосы. Проводилась работа по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы.

"Работа станции не была остановлена. В работе остались три энергетических котлоагрегата № 5, 6, 9 и энергетические насосы. Циркуляция теплоносителя обеспечивалась на сниженных параметрах", – говорится в сообщении.

Ориентировочное время устранения повреждения – 15:30 18 февраля. После этого будет проведено заполнение остановленных котлоагрегатов и поэтапный ввод их в работу. К 00:00 станция планирует выйти на параметры теплоносителя в 60°С.

К жителям также обратились: не производить слив теплоносителя жилых домов во избежание размерзания системы теплоснабжения.

17 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената высказался об аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, в случившемся виноват большой круг людей.

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

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