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В одной из многоэтажек Экибастуза произошел пожар

В одной из многоэтажек Экибастуза произошел пожар Фото: gov.kz
В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Экибастузе произошел пожар. Огнеборцам удалось спасти 20 человек, 4 из которых были дети, сообщает Zakon.kz.
"19 февраля 2023 года в 9.59 часов на пульт оператора "101" ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Кунаева города Экибастуз произошел пожар".  

По прибытию пожарных было установлено, что в одном из квартир пятиэтажного жилого дома на втором этаже происходит пожар.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасено 20 человек, из них 4 детей, также удалось предотвратить распространения пожара.

В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и 3 единиц техники.

Пожар локализован в 10:21, ликвидирован в 10:34.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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