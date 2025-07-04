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Происшествия

Пожар произошел в одной из многоэтажек Алматы

Пожарная часть, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 01:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы 4 июля в многоэтажном доме произошел пожар, эвакуированы 20 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, пожар произошел в гардеробной квартиры, расположенной на 10-м этаже тринадцатиэтажного жилого дома в Бостандыкском районе по ул. Розыбакиева. 

"Незамедлительно прибывшие на место происшествия спасатели по лестничному маршу эвакуировали 20 человек и ликвидировали пожар в течении 20 минут", – говорится в сообщении. 

Площадь возгорания составила около трех кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В одном из ресторанов Астаны вспыхнул пожар

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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