Цены на популярные криптовалюты на 19 февраля

В материале представлен курс популярных криптовалют на 19 февраля, сообщает Zakon.kz.

В материале рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты с сайта investing.com.

Биткоин (BTC):

Рыночная цена — 24 587 $ (-0,15%), капитализация — 475,70 млрд.$, объем (24 ч.) — 19,05 млрд. $.

Эфириум (ETH):

Рыночная цена — 1 693 $ (-0,08%), капитализация — 207,56 млрд.$, объем (24 ч.) — 5,47 млрд. $.

Tether (USDT):

Рыночная цена — 1,000 $ (-0,02%), капитализация — 70,31 млрд.$, объем (24 ч.) — 29,75 млрд. $.

BNB (BNB):

Рыночная цена — 315 $ (-0,54%), капитализация — 49,85 млрд.$, объем (24 ч.) — 469,70 млн. $.

USD Coin (USDC):

Рыночная цена — 0,9997 $ (0,0%), капитализация — 41,85 млрд.$, объем (24 ч.) — 2,76 млрд. $.

Dogecoin (DOGE):

Рыночная цена — 0,088441 $ (+0,50%), капитализация — 11,74 млрд.$, объем (24 ч.) — 404,03 млн. $.

Binance USD (BUSD):

Рыночная цена — 0,9998 $ (+0,01%), капитализация — 13,24 млрд.$, объем (24 ч.) — 5,53 млрд. $.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале указаны по состоянию на 19 февраля 2023 года (13:25).

По состоянию на 19 февраля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 444.23 тенге.

