Итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам подвели в ЦИК

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров сообщил, что вчера в 18:00 местного времени во всех регионах завершена регистрация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты, сообщает Zakon.kz.

Мажилис состоит из 98 депутатов, 29 из них избираются по одномандатным территориальным округам. На основании данных, которые поступили из регионов, нами подведен итог выдвижения.

Выдвинуто было всего 609 кандидатов по 29 одномандатным округам. Из них 84 были выдвинуты общественными объединениями и политическими партиями, 525 или 86,2% - самовыдвижением.



Итоги регистрации:

Всего по 29 округам зарегистрированы избирательными комиссиями 435 кандидатов, в среднем по 15 кандидатов на один мандат. Наибольшая конкуренция – 41 и 42 кандидата соответственно сложилась в округах №1 и №2 города Астаны.

37, 33 и 34 кандидата выдвинулись в округах № 3, 4 и 5, которые расположены в городе Алматы.

Наименьшая конкуренция – 5 кандидатов в округе №25 в Туркестанской области.

359 кандидатов или 82,5% - самовыдвиженцы, 76 кандидатов или 17,5% выдвинуты семью политическими партиями.

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Из кандидатов 80,46% - мужчины, 19,54% – женщины. Практически каждая пятая. Средний возраст кандидатов – 49,34 года, 15 человек в возрасте до 29 лет. Самый молодой 1997 г. р., самый старший – 1942 г. р. Самый молодой и самый возрастной кандидаты проживают в городе Алматы. Среди кандидатов есть представители 10 национальностей.