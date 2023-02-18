Сколько СМИ и блогеров будут заниматься агитацией на выборы в Мажилис

О новшествах в предвыборной агитации рассказали в ЦИК. Новшества в том, что в теперь, помимо агитации через СМИ, можно осуществлять выпуск агитационных материалов посредством онлайн-платформ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предвыборная агитация стартует в 18:00 18 февраля и будет продолжаться до 00:00 18 марта.



Пользователи онлайн-платформ, которые желают участвовать на договорной основе в агитации, должны предоставить в избиркомы сведения о размерах оплаты и условиях размещения агитационных материалов. Сведения должны быть представлены не позднее 5 дней до начала агитации, то есть до 14 февраля.

Пользователи, предоставившие сведения в срок, имеют право размещать агитационные материалы и получать оплату из избирательных фондов кандидатов.

До 14 февраля в ЦИК предоставили сведения о размерах оплаты и условиях предоставления эфира и печатных площадей 465 СМИ и 40 пользователей онлайн-платформ, в территориальные избирательные комиссии – 2115 СМИ и 55 пользователей онлайн-платформ.

Теперь в день голосования на участках могут присутствовать по одному представителю от каждого СМИ и не более трех представителей от каждого телеканала (ранее от телеканала допускался только один человек) при наличии служебного удостоверения и редакционного задания.

В Центральной избирательной комиссии представители политических партий провели процедуру жеребьевки для определения порядка указания названий партий в бюллетенях для голосования.

Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней пройдут в один день – 19 марта 2023 года.

