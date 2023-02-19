На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части республики ожидается снег, усиление ветра и низовая метель, сообщает Zakon.kz.

20 февраля под влиянием ложбины Скандинавского циклона и связанных с ней атмосферных фронтов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдет снег с метелью, в западных регионах и на юге – осадки в виде дождя и снега.

По прогнозам синоптиков, лишь на востоке, юго-востоке страны не будет осадков. По территории РК ожидаются гололед, усиление ветра, туман.

20 февраля: