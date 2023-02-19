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На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: freepik
По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части республики ожидается снег, усиление ветра и низовая метель, сообщает Zakon.kz.

20 февраля под влиянием ложбины Скандинавского циклона и связанных с ней атмосферных фронтов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдет снег с метелью, в западных регионах и на юге – осадки в виде дождя и снега.

По прогнозам синоптиков, лишь на востоке, юго-востоке страны не будет осадков. По территории РК ожидаются гололед, усиление ветра, туман.

20 февраля:

  • на западе, севере Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.
  • на большей части Акмолинской области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. г. Кокшетау: 20 февраля временами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер южный утром и днем порывы 15-20 м/с.
  • на севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. г. Атырау: 20 февраля ожидаются туман, гололед.
  • на западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на юго-востоке области туман. Ветер южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.
  • на севере Мангистауской области ожидается гололед. На севере, западе, в центре области ожидается туман. г. Актау: 20 февраля ожидается туман.
  • на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ночью на юге, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15 м/с.
  • в Астане временами низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер южный утром и днем порывы 15-20 м/с.
  • на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер южный на горных перевалах 15-20 м/с.
  • ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.
  • на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Днем на юго-западе области ожидается низовая метель, гололед. Ветер южный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 20 февраля днем ожидается низовая метель.
  • на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. г. Павлодар: ночью 20 февраля ожидается туман.
  • на большей части Костанайской области ожидается снег. На севере, востоке, юге области низовая метель, туман. Днем на юге области гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.
  • на севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

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