В ЗКО две дороги закрыты из-за непогоды

Фото: pixabay

В Западно-Казахстанской области в связи с метелью и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух дорогах, сообщает Zakon.kz.

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