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В ЗКО две дороги закрыты из-за непогоды

зима Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области в связи с метелью и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух дорогах, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", ограничение введено на трассе Чапаев – Жалпактал – Казталовка, от села Чапаев до села Казталовка. 

"Для грузовых и общественных видов автотранспорта движение ограничено на автодороге Атырау – Уральск, 189-372 км, участок от села Чапаев до границы Атырауской области", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение.

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Елена Беляева
Казавтожол Западно-Казахстанская область
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