В ЗКО две дороги закрыты из-за непогоды
Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области в связи с метелью и ограниченной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух дорогах, сообщает Zakon.kz.
По информации "КазАвтоЖол", ограничение введено на трассе Чапаев – Жалпактал – Казталовка, от села Чапаев до села Казталовка.
"Для грузовых и общественных видов автотранспорта движение ограничено на автодороге Атырау – Уральск, 189-372 км, участок от села Чапаев до границы Атырауской области", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана на 20 февраля объявлено штормовое предупреждение.
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