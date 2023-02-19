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Законодательство РК

В Кызылординской области на трассе погибли четыре человека

авария Фото: polisia.kz
19 февраля на трассе Самара – Шымкент произошло столкновение автомашин Mercedes и Opel. В аварии погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, еще один пострадавший находится в больнице.

Подробные данные выясняются.

ДТП

Фото: polisia.kz

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 345 УК РК, проводится досудебное расследование.

Назначены экспертизы.

Ранее, 18 февраля, в Петропавловске двое пожилых людей пострадали в ДТП.

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