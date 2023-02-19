В Кызылординской области на трассе погибли четыре человека

Фото: polisia.kz

19 февраля на трассе Самара – Шымкент произошло столкновение автомашин Mercedes и Opel. В аварии погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

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