В Кызылординской области на трассе погибли четыре человека
Фото: polisia.kz
19 февраля на трассе Самара – Шымкент произошло столкновение автомашин Mercedes и Opel. В аварии погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, еще один пострадавший находится в больнице.
Подробные данные выясняются.
Фото: polisia.kz
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 345 УК РК, проводится досудебное расследование.
Назначены экспертизы.
Ранее, 18 февраля, в Петропавловске двое пожилых людей пострадали в ДТП.
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