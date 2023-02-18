В Петропавловске двое пожилых людей пострадали в ДТП
Фото: polisia.kz
18 февраля на улице Батыр Баян в Петропавловске произошло столкновение автомашин ВАЗ-21074 и BMW, сообщает Zakon.kz.
После автомашина ВАЗ врезалась в столб освещения.
"В результате ДТП пострадали 64-летний водитель и 60-летняя пассажирка ВАЗ. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, оба госпитализированы". Пресс-служба ДП СКО
По факту ДТП назначены необходимые экспертизы.
Фото: polisia.kz
Собранный материал передан в отдел административной полиции УП Петропавловска для принятия процессуального решения.
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