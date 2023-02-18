В Петропавловске двое пожилых людей пострадали в ДТП

Фото: polisia.kz

18 февраля на улице Батыр Баян в Петропавловске произошло столкновение автомашин ВАЗ-21074 и BMW, сообщает Zakon.kz.

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