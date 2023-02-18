Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Петропавловске двое пожилых людей пострадали в ДТП

авария Фото: polisia.kz
18 февраля на улице Батыр Баян в Петропавловске произошло столкновение автомашин ВАЗ-21074 и BMW, сообщает Zakon.kz.

После автомашина ВАЗ врезалась в столб освещения.

"В результате ДТП пострадали 64-летний водитель и 60-летняя пассажирка ВАЗ. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, оба госпитализированы". Пресс-служба ДП СКО

По факту ДТП назначены необходимые экспертизы.

ДТП

Фото: polisia.kz

Собранный материал передан в отдел административной полиции УП Петропавловска для принятия процессуального решения.

Ранее в центре Уральска строительный ковш оборвал газовую трубу и оставил район без газа.

Читайте также

В Турции число погибших превысило 40,5 тысячи человек

В Кызылорде во дворе частного дома полицейские нашли 26 туш сайгаков

В центре Уральска строительный ковш оборвал газовую трубу

Елена Беляева
Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
карта, астрология
Астрологи озвучили гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода мощных геоударов
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода геоударов
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 18-19 февраля
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления