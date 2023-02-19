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Ситуация в Украине: в трех областях объявлена воздушная тревога, Париж передаст Киеву бронеавтомобили

воздушная тревога Фото: pixabay
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил о том, что Париж планирует передать Киеву первую партию бронеавтомобилей AMX-10 RC к следующим выходным, сообщает Zakon.kz.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг просьбы украинской стороны о предоставлении кассетных боеприпасов и заявил, что альянс их не поставляет.
  • На саммит G7, который пройдет в мае в Японии, могут пригласить Владимира Зеленского, сообщает телеканал NHK.
  • Британский премьер-министр призвал страны НАТО разработать гарантии безопасности для Украины.
  • Украина испытывает дефицит боеприпасов, его требуется устранить в ближайшее время, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
  • 21 февраля президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию даст оценку конфликту на территории Украины и международной ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Нидерланды сокращают число дипломатов в посольстве России.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон не считает необходимым добиваться полного разгрома России.
  • Из Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России.
  • В Италии нет "пророссийской пропаганды" в СМИ, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
  • Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Россия Ситуация в Украине Жозеп Боррель Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Путин Владимир Италия Париж США Япония
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