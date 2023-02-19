Ситуация в Украине: в трех областях объявлена воздушная тревога, Париж передаст Киеву бронеавтомобили

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил о том, что Париж планирует передать Киеву первую партию бронеавтомобилей AMX-10 RC к следующим выходным, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг просьбы украинской стороны о предоставлении кассетных боеприпасов и заявил, что альянс их не поставляет.

На саммит G7, который пройдет в мае в Японии, могут пригласить Владимира Зеленского, сообщает телеканал NHK.

Британский премьер-министр призвал страны НАТО разработать гарантии безопасности для Украины.

Украина испытывает дефицит боеприпасов, его требуется устранить в ближайшее время, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию даст оценку конфликту на территории Украины и международной ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Нидерланды сокращают число дипломатов в посольстве России.

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает необходимым добиваться полного разгрома России.

Из Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России.

В Италии нет "пророссийской пропаганды" в СМИ, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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