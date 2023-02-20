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Какие продукты продлевают молодость

ягоды Фото: pixabay
Терапевт Екатерина Ладыгина назвала продукты, которые помогают продлить молодость, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в этом помогут ягоды и фрукты, в которых содержатся природные биорегуляторы — полипренолы и биофлавоноиды.

"Горсть таких ягод как клюква и смородина улучшит память и когнитивную функцию, окажет антидепрессивный эффект и поможет продлить молодость", – цитирует врача "Газета.ру".

Также она посоветовала кушать голубику, черную и красную смородину, киви, клюкву и вишню, так как "они активизируют репаративно-регенерационные процессы, восстанавливая структуру и функции органов".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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