Какие продукты могут вызвать головную боль
По ее словам, причиной мигрени могут быть не только магнитные бури и перемена погоды, но и определенные продукты.
Первое в списке: переработанное/копченое/вяленое мясо.
"Содержит нитриты, которые могут расширять кровеносные сосуды в головном мозге", – написала Янг в своем Telegram-канале.
Далее названы выдержанные сыры и ферментированные продукты
Они содержат биогенный амин – тирамин. Чем дольше хранится пища, тем больше в ней тирамина.
Алкоголь
Красное вино, пиво и шампанское содержат тирамин и сульфиты.
"Также головную боль усиливает обезвоживание, которое обычно сопровождает употребление спиртных напитков", – отметила врач.
Далее идет шоколад.
Он содержит кофеин и вещество фенилэтиламин, которое способно увеличивать приток крови к мозгу, что либо вызывает, либо усиливает головную боль.
Следующий – глутамат натрия.
Его Екатерина Янг назвала возбуждающим нейромедиатором, который используется в качестве усилителя вкуса. Часто встречается в китайской еде, колбасах, соусах, фастфуде, консервах.
Завершают список искусственные подсластители: аспартам, сахарин и сукралоза.
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