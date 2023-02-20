Скончался первый заместитель главы "Фонда науки"

Фото: "Фонд науки"

Дамир Егизбаев, первый заместитель председателя правления «Фонда науки», скончался на 43-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

О смерти Егизбаева в своем Telegram-канале сообщил 19 февраля министр высшего образования и науки Саясат Нурбек. Он выразил соболезнования родным и близким. "Мы всегда будем помнить Дамира Алтынбековича как доброго, светлого человека и профессионала своего дела". Саясат Нурбек Дамир Егизбаев, 1980 года рождения. В 2001 году закончил колледж бизнеса и управления Весалиус (Брюссель Бельгия). В 2003 году получил степень Магистра делового управления (МBA) Свободного Университета г.Брюссель (Бельгия).

В 2004 получил должность менеджера АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий».

В 2009-2011 годы был заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

С 2011 по 2013 годы занимал пост генерального директора ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития жилищно-коммунального хозяйства».

В 2013-2016 годы работал генеральным директором ТОО «Центр коммерциализации технологий».

С 2016 по 2017 годы был внештатным советником министра сельского хозяйства РК.

В 2017 году работал заместителем председателя правления НАО «Национальный аграрный научно-исследовательский центр».

С 2017 по 2018 года был и.о председателя правления НАО «НАНОЦ».

С 2018 по 2020 годы руководил КГУ «Центр обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации Жамбылской области».

В 2021-2022 годы был координатором программ Бюро по связям и партнерству ФАО в Казахстане (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций). Читайте также США провели учения с Японией и Южной Кореей после ракеты, выпущенной КНДР У туркестанца на глазах полицейских на улице случился эпилептический приступ

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