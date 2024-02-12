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Законодательство РК

Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова

Скончалась экс-глава агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова Фото: parlam.kz
На 55-м году жизни скончалась экс-председатель агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по делам госслужбы.

"На 55-м году жизни скоропостижно скончалась экс-председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Нуралыкызы Жаилганова. Коллектив Агентства выражает глубокие соболезнования родным и близким Анар Нуралыкызы", – говорится в сообщении ведомства.

Анар Жаилганова родилась 10 июля 1969 года в Семипалатинске. 

В 1991 году она окончила Казахский государственный университет им. Аль-Фараби. 

В разные годы Анар Жаилганова работала младшим научным сотрудником института государства и права Академии наук РК, старшим консультантом по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда, судьей Южно-Казахстанского областного суда и Верховного суда. 

С 06.2019-11.01.2022 была председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. 

У нее остались муж и взрослая дочь.

Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни скончался известный казахстанский государственный деятель, дипломат Нажамедин Искалиев.

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