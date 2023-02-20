Землетрясение произошло в Китае

Фото: pexels

Землетрясение на территории Китая зафиксировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 20 февраля 2023 года в 8:21 по-алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.

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