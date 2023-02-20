Землетрясение произошло в Китае
Фото: pexels
Землетрясение на территории Китая зафиксировала Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 20 февраля 2023 года в 8:21 по-алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 409 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения 9.5;
- Магнитуда MPV 4.2;
- Координаты эпицентра 41.67° с.ш. 81.42° в.д;
- Глубина 10 км;
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
19 февраля в центральной Турции произошли подземные толчки, магнитуда составила 5,2.
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