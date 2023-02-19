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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 Фото: Zakon.kz
Подземные толчки случились центральной Турции, магнитуда составила 5,2, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения находился в 13 километрах к востоку от Гёксуна, там проживает 34,2 тысячи человек, а также в 54 километрах к северо-западу от Кахраманмараша. Очаг толчков расположен на глубине в 10 км.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля утром. По последним данным, в Турции погибло 40 642 человек. Погибших в Сирии, по официальным данным, более 5 тысяч человек.

Поздним вечером 18 февраля первый борт казахстанских спасателей вернулись после спасательной операции в Турции.

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