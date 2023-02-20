Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки

За провокацию к даче взятки сотрудников Антикоррупционной службы привлекли к уголовной ответственности. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным Генпрокуратуры, сотрудники Антикоррупционной службы, осуществляя проверку в акиматах Жетысайского района Туркестанской области, требовали от акимов сельских округов денежные средства, запугивая привлечением к уголовной ответственности.

"После настойчивых требований работники акимата передали проверяющим суммы в размере от 400 до 630 тыс. тенге за положительные результаты проверки и были задержаны за дачу взятку. В результате 7 акимов сельских округов и 1 бухгалтер акимата судами были осуждены к различным срокам лишения свободы и штрафу". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Далее отмечено, что по протесту Генерального прокурора Верховный Суд полностью оправдал их, усмотрев намеренную провокацию в действиях сотрудников Антикоррупционной деятельности.

В свою очередь, в отношении 2 оперативников было начато досудебное расследование по ст. 362 ч.4 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий).

Расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры, которые в ходе следствия доказали их вину и дело было направлено в суд.

26 января 2023 года приговором Жетысайского районного суда Туркестанской области за совершение тяжкого должностного преступления 2 бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, с лишением специальных званий.

В пользу потерпевших взыскан моральный вред.

Приговор обжалован осужденными и не вступил в законную силу, заключили в пресс-службе.

17 февраля в Генеральной прокуратуре рассказали о мерах по переходу к очередному этапу внедрения трехзвенной модели уголовного процесса.