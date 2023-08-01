Антикор: В Алматы у бизнесмена вымогали 390 тысяч долларов

Антикоррупционной службой изобличен житель Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ведомства 1 августа 2023 года.

В сообщении сказано, что злоумышленник представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия.

Подозреваемый предложил свои посреднические услуги. За решение вопроса он потребовал 390 тысяч долларов.

Бизнесмен, не поддавшись на мошеннические действия, обратился с заявлением в Антикоррупционную службу.

"При передаче денег подстрекатель был задержан. Кроме того, при обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено более 470 тысяч долларов. Их происхождение устанавливается и проверяется причастность задержанного к другим преступлениям". Пресс-лужба Антикора

Также сказано, что суд санкционировал меру пресечения "содержание под стражей".

Расследование продолжается.

Согласно положениям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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