Футболисты "Барселоны" обновили два рекорда в испанском чемпионате
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"Каталонцы" установили рекорд чемпионата Испании: 17 матчей без пропущенных голов. Из 22 игр в турнире они пропустили лишь в пяти поединках. Прежний рекорд принадлежал "Депортиво", 16 встреч держали свои ворота в неприкосновенности. Это было в сезоне Ла Лиги -1993/94.
Также команда Хави пропустила всего семь мячей в нынешнем сезоне высшего дивизиона Испании. Прежний показатель был девять голов за 22 тура.
Каталонская дружина может похвалиться еще одним клубным достижением, они выиграли 16 из 18 последних матчей, у них нет поражения с октября 2022 года. В Ла Лиге – 7 побед подряд.