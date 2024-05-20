"Барселона" гарантировала себе "серебро" испанского чемпионата по футболу

По итогам игр 37-го тура Ла Лиги, каталонская "Барселона" окончательно обеспечила себе 2-е место в сезоне, обыграв на своей арене "Райо Вальекано" со счетом 3:0. "Блауграна" уже не догонит "Реал", и не подпустит "Жирону", которая находится на третьей позиции, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

"Сине-гранатовые" открыли счет уже на 3-й минуте, успеха добился польский форвард Роберт Левандовски. После перерыва дублем отметился хавбек Педри.

Стоит отметить, что каталонский клуб занимает второе место в трех последних чемпионатах Испании. Год назад они стали победителями турнира.

Благодаря нынешнему "серебру", подопечные Хави сыграют в Суперкубке Испании в будущем сезоне. В полуфинале ее ждет "Атлетик" из Бильбао, а в другом матче "Реал" сыграет с "Мальоркой".

"Команда чувствовала себя вполне комфортно, соперник построил хорошую оборона, и нам было не легко. Была задача-минимум – финишировать вторыми, что позволит нам побороться за еще один трофей в следующем сезоне. Гол – лучший рецепт для обретения уверенности, что сделал Педри, ему нужно играть постоянно, поймать ритм, его не хватало из-за травм. Он определяющий футболист, когда мяч у него, все складывается хорошо. Когда у Ламина Ямаля мяч, происходит что-то особенное, мы говорим об очень важном футболисте. Важно заботиться о нем и делать так, чтобы он был доволен, это позволит ему оставаться на этом уровне многие годы". Главный тренер ФК "Барселона" Хави

Таким образом за тур до окончания испанского первенства определились все призеры сезона. "Реал" – первый, "Барса" вторая, и на третьей строчке "Жирона". Подопечные Мичела в 37-м туре переиграли "Валенсию" (3:1).

"Бронза" Ла Лиги для "жиронцев" стала лучшим результатом в их 93-летней истории.

Данное местоположение позволит скромному коллективу из Жироны вскоре дебютировать в еврокубках (Лига чемпионов). Ранее эта команда не поднималась выше 10-го место в испанском чемпионате.