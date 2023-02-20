В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в Казахстане
Фото: Zakon.kz
51% преступлений в мегаполисах совершаются приезжими. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Шугыла Турлыбек представила текущее положение.
"80% преступников безработные, 33% преступников ранее судимые, 50% преступлений против личности совершены в алкогольном и наркотическом опьянении. Каждый второй несовершеннолетний правонарушитель не учился и не работал, 51% преступлений в мегаполисах совершаются приезжими". Шугыла Турлыбек
По ее словам, на уровень преступности влияют социальные, экономические, географические, миграционные, природные, культурные, демографические и другие факторы.
6 февраля официальный представитель МВД сообщила, что опыт американских шерифов изучили полицейские Казахстана.
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