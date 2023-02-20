В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в Казахстане

Фото: Zakon.kz

51% преступлений в мегаполисах совершаются приезжими. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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