"Эх, масленица!": топ-10 диетических рецептов блинов

Масленица – это не только проводы зимы, сжигание чучела, но и традиционное угощение этого праздника – блины. Первый день масленичной недели – это отличный повод подготовить рецепты ароматных блинчиков, чтобы порадовать себя и родных аппетитной выпечкой. Zakon.kz делится вариантами блинов.

Блины из кукурузной муки

Вам понадобится:

75 грамм кукурузной муки.

200 грамм молока. 1 яйцо.

Сахар или его заменитель по вкусу.

Смешайте все ингредиенты и тщательно размешайте. Кукурузная мука имеет свойство оседать, поэтому тесто постоянно нужно помешивать в процессе выпекания.

Блины из рисовой муки

Фото: pexels

Вам понадобится:

1 яйцо,

150 грамм рисовой муки. Мы будем использовать муку из белого риса.

250 мл молока.

Сахарозаменитель

Взбиваем яйца с сахарозаменителем и щепоткой соли. После добавляем муку и тщательно все перемешиваем.

Кстати, такие блинчики отлично подойдут в качестве основы для пп тортов, как, например, "Наполеон". Вам останется смазать их кремом и дать пропитаться.

Блины из гречневой муки

Вам понадобится:

1 ст. гречневой муки. 1 ст. кефира. 2 яйца.

1 стакан воды. Воду лучше добавлять постепенно. Количество воды регулируйте самостоятельно.

Ст. ложка любого растительного масла.

Смешиваем яйца с кефиром, затем добавляем щепотку соли и добавляем по вкусу сахарозаменитель. Все ингредиенты смешиваем между собой и потом добавляем гречневую муку. Вымешиваем тесто до однородной консистенции, понемногу добавляем воду. К гречневым блинам подойдет любая начинка, кроме сладкой.

Блины из говяжьей печени

Вам понадобится:

400 г говяжьей печени.

2 яйца.

100 мл молока.

Мука – 3 ст.л.

1 ст. л. крахмала.

50 мл оливкового масла.

Соль – по вкусу.

Черный молотый перец – по вкусу

Печень подготовить, нарезать небольшими кусочками, размять в блендере или прокрутить через мясорубку. К печени добавить яйца, молоко, черный молотый перец, соль по вкусу. Все ингредиенты перемешать, затем добавить муку вместе с крахмалом, довести все до однородной массы.

Сковороду хорошо разогреть, смазать оливковым маслом. Выпекать блины с каждой стороны по 1-2 минуты на среднем огне.

Блины без муки

Фото: pexels

Вам понадобится:

20 грамм кукурузного крахмала. 1/3 стакана молока.

2 яйца.

Заменитель сахара по желанию, щепотка соли.

Смешиваем все ингредиенты между собой и выпекаем, как обычно.

Шоколадные блинчики

Фото: pexels

Вам понадобится:

80 грамм кукурузной муки.

80 грамм цельнозерновой муки.

100 мл молока.

100 мл воды.

10 грамм натурального какао.

1 яйцо.

1 чайная ложка растительного масла.

Любой сахарозаменитель по вашему вкусу.

Смешаем молоко и воду, добавим туда муку и какао. После кладем заменитель сахара и щепотку соли. Взбиваем яйцо с растительным маслом. Полученную смесь вливаем в тесто и еще раз все хорошо перемешиваем. Выпекаем шоколадные пп блины, как обычно.

Банановые блинчики

Фото: pexels

Вам понадобится:

1 стакан овсяных хлопьев.

2 спелых банана.

3 яйца.

150 мл обезжиренного молока.

1 столовая ложка кокосовой стружки.

Овсяные хлопья измельчить в блендере до состояния муки. Отделить желтки от белков. Бананы растереть в пюре. Желтки взбиваем миксером, соединяем с банановым пюре, добавляем овсянку и молоко, перемешиваем, добавляем кокосовую стружку, потом добавляем белки, выпекаем, как обычно.

Овсяные блинчики

Вам понадобится:

300 г овсяных хлопьев.

2 яйца.

200 мл кефира.

Щепотка соды.

Перемалываем овсяные хлопья в муку. Взбиваем с яйцами и кефиром. Добавляем соду. Выпекаем блины на разогретой сковороде без масла, можно протереть сковороду половинкой сырого картофеля. Выпекать блинчики лучше по полторы минуты с каждой стороны под крышкой, чтобы они немного поднялись.

Морковные блинчики

Вам понадобится:

50 грамм моркови.

125 грамм овсяных хлопьев.

75 грамм кефира

1 яйцо.

Морковь натираем на средней терке, смешиваем с яйцом, затем добавляем хлопья и кефир, все перемешиваем и выпекаем, как обычно.

Творожные блинчики

Вам понадобится:

50 грамм мягкого творога.

60 грамм рисовой муки.

3 яйца.

Любой натуральный сахарозаменитель.

Щепотка разрыхлителя.

70 мл кипятка.

Все ингредиенты взбить в блендере, после добавить кипяток и еще раз все перемешать. Выпекать на хорошо разогретой сковороде.