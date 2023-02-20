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"Эх, масленица!": топ-10 диетических рецептов блинов

рецепты ПП блинов Фото: pexels
Масленица – это не только проводы зимы, сжигание чучела, но и традиционное угощение этого праздника – блины. Первый день масленичной недели – это отличный повод подготовить рецепты ароматных блинчиков, чтобы порадовать себя и родных аппетитной выпечкой. Zakon.kz делится вариантами блинов.

Блины из кукурузной муки

Вам понадобится:

  • 75 грамм кукурузной муки.
  • 200 грамм молока. 1 яйцо.
  • Сахар или его заменитель по вкусу.

Смешайте все ингредиенты и тщательно размешайте. Кукурузная мука имеет свойство оседать, поэтому тесто постоянно нужно помешивать в процессе выпекания.

Блины из рисовой муки

рецепты ПП блинов

Фото: pexels

Вам понадобится:

  • 1 яйцо,
  • 150 грамм рисовой муки. Мы будем использовать муку из белого риса.
  • 250 мл молока.
  • Сахарозаменитель

Взбиваем яйца с сахарозаменителем и щепоткой соли. После добавляем муку и тщательно все перемешиваем.

Кстати, такие блинчики отлично подойдут в качестве основы для пп тортов, как, например, "Наполеон". Вам останется смазать их кремом и дать пропитаться.

Блины из гречневой муки

Вам понадобится:

  • 1 ст. гречневой муки. 1 ст. кефира. 2 яйца.
  • 1 стакан воды. Воду лучше добавлять постепенно. Количество воды регулируйте самостоятельно.
  • Ст. ложка любого растительного масла.

Смешиваем яйца с кефиром, затем добавляем щепотку соли и добавляем по вкусу сахарозаменитель. Все ингредиенты смешиваем между собой и потом добавляем гречневую муку. Вымешиваем тесто до однородной консистенции, понемногу добавляем воду. К гречневым блинам подойдет любая начинка, кроме сладкой.

Блины из говяжьей печени

Вам понадобится:

  • 400 г говяжьей печени.
  • 2 яйца.
  • 100 мл молока.
  • Мука – 3 ст.л.
  • 1 ст. л. крахмала.
  • 50 мл оливкового масла.
  • Соль – по вкусу.
  • Черный молотый перец – по вкусу

Печень подготовить, нарезать небольшими кусочками, размять в блендере или прокрутить через мясорубку. К печени добавить яйца, молоко, черный молотый перец, соль по вкусу. Все ингредиенты перемешать, затем добавить муку вместе с крахмалом, довести все до однородной массы.

Сковороду хорошо разогреть, смазать оливковым маслом. Выпекать блины с каждой стороны по 1-2 минуты на среднем огне.

Блины без муки

рецепты ПП блинов

Фото: pexels

Вам понадобится:

  • 20 грамм кукурузного крахмала. 1/3 стакана молока.
  • 2 яйца.
  • Заменитель сахара по желанию, щепотка соли.

Смешиваем все ингредиенты между собой и выпекаем, как обычно.

Шоколадные блинчики

рецепты ПП блинов

Фото: pexels

Вам понадобится:

  • 80 грамм кукурузной муки.
  • 80 грамм цельнозерновой муки.
  • 100 мл молока.
  • 100 мл воды.
  • 10 грамм натурального какао.
  • 1 яйцо.
  • 1 чайная ложка растительного масла.
  • Любой сахарозаменитель по вашему вкусу.

Смешаем молоко и воду, добавим туда муку и какао. После кладем заменитель сахара и щепотку соли. Взбиваем яйцо с растительным маслом. Полученную смесь вливаем в тесто и еще раз все хорошо перемешиваем. Выпекаем шоколадные пп блины, как обычно.

Банановые блинчики

рецепты ПП блинов

Фото: pexels

Вам понадобится:

  • 1 стакан овсяных хлопьев.
  • 2 спелых банана.
  • 3 яйца.
  • 150 мл обезжиренного молока.
  • 1 столовая ложка кокосовой стружки.

Овсяные хлопья измельчить в блендере до состояния муки. Отделить желтки от белков. Бананы растереть в пюре. Желтки взбиваем миксером, соединяем с банановым пюре, добавляем овсянку и молоко, перемешиваем, добавляем кокосовую стружку, потом добавляем белки, выпекаем, как обычно.

Овсяные блинчики

Вам понадобится:

  • 300 г овсяных хлопьев.
  • 2 яйца.
  • 200 мл кефира.
  • Щепотка соды.

Перемалываем овсяные хлопья в муку. Взбиваем с яйцами и кефиром. Добавляем соду. Выпекаем блины на разогретой сковороде без масла, можно протереть сковороду половинкой сырого картофеля. Выпекать блинчики лучше по полторы минуты с каждой стороны под крышкой, чтобы они немного поднялись.

Морковные блинчики

Вам понадобится:

  • 50 грамм моркови.
  • 125 грамм овсяных хлопьев.
  • 75 грамм кефира
  • 1 яйцо.

Морковь натираем на средней терке, смешиваем с яйцом, затем добавляем хлопья и кефир, все перемешиваем и выпекаем, как обычно.

Творожные блинчики

Вам понадобится:

  • 50 грамм мягкого творога.
  • 60 грамм рисовой муки.
  • 3 яйца.
  • Любой натуральный сахарозаменитель.
  • Щепотка разрыхлителя.
  • 70 мл кипятка.

Все ингредиенты взбить в блендере, после добавить кипяток и еще раз все перемешать. Выпекать на хорошо разогретой сковороде. 

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