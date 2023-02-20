"Эх, масленица!": топ-10 диетических рецептов блинов
Блины из кукурузной муки
Вам понадобится:
- 75 грамм кукурузной муки.
- 200 грамм молока. 1 яйцо.
- Сахар или его заменитель по вкусу.
Смешайте все ингредиенты и тщательно размешайте. Кукурузная мука имеет свойство оседать, поэтому тесто постоянно нужно помешивать в процессе выпекания.
Блины из рисовой муки
Фото: pexels
Вам понадобится:
- 1 яйцо,
- 150 грамм рисовой муки. Мы будем использовать муку из белого риса.
- 250 мл молока.
- Сахарозаменитель
Взбиваем яйца с сахарозаменителем и щепоткой соли. После добавляем муку и тщательно все перемешиваем.
Кстати, такие блинчики отлично подойдут в качестве основы для пп тортов, как, например, "Наполеон". Вам останется смазать их кремом и дать пропитаться.
Блины из гречневой муки
Вам понадобится:
- 1 ст. гречневой муки. 1 ст. кефира. 2 яйца.
- 1 стакан воды. Воду лучше добавлять постепенно. Количество воды регулируйте самостоятельно.
- Ст. ложка любого растительного масла.
Смешиваем яйца с кефиром, затем добавляем щепотку соли и добавляем по вкусу сахарозаменитель. Все ингредиенты смешиваем между собой и потом добавляем гречневую муку. Вымешиваем тесто до однородной консистенции, понемногу добавляем воду. К гречневым блинам подойдет любая начинка, кроме сладкой.
Блины из говяжьей печени
Вам понадобится:
- 400 г говяжьей печени.
- 2 яйца.
- 100 мл молока.
- Мука – 3 ст.л.
- 1 ст. л. крахмала.
- 50 мл оливкового масла.
- Соль – по вкусу.
- Черный молотый перец – по вкусу
Печень подготовить, нарезать небольшими кусочками, размять в блендере или прокрутить через мясорубку. К печени добавить яйца, молоко, черный молотый перец, соль по вкусу. Все ингредиенты перемешать, затем добавить муку вместе с крахмалом, довести все до однородной массы.
Сковороду хорошо разогреть, смазать оливковым маслом. Выпекать блины с каждой стороны по 1-2 минуты на среднем огне.
Блины без муки
Фото: pexels
Вам понадобится:
- 20 грамм кукурузного крахмала. 1/3 стакана молока.
- 2 яйца.
- Заменитель сахара по желанию, щепотка соли.
Смешиваем все ингредиенты между собой и выпекаем, как обычно.
Шоколадные блинчики
Фото: pexels
Вам понадобится:
- 80 грамм кукурузной муки.
- 80 грамм цельнозерновой муки.
- 100 мл молока.
- 100 мл воды.
- 10 грамм натурального какао.
- 1 яйцо.
- 1 чайная ложка растительного масла.
- Любой сахарозаменитель по вашему вкусу.
Смешаем молоко и воду, добавим туда муку и какао. После кладем заменитель сахара и щепотку соли. Взбиваем яйцо с растительным маслом. Полученную смесь вливаем в тесто и еще раз все хорошо перемешиваем. Выпекаем шоколадные пп блины, как обычно.
Банановые блинчики
Фото: pexels
Вам понадобится:
- 1 стакан овсяных хлопьев.
- 2 спелых банана.
- 3 яйца.
- 150 мл обезжиренного молока.
- 1 столовая ложка кокосовой стружки.
Овсяные хлопья измельчить в блендере до состояния муки. Отделить желтки от белков. Бананы растереть в пюре. Желтки взбиваем миксером, соединяем с банановым пюре, добавляем овсянку и молоко, перемешиваем, добавляем кокосовую стружку, потом добавляем белки, выпекаем, как обычно.
Овсяные блинчики
Вам понадобится:
- 300 г овсяных хлопьев.
- 2 яйца.
- 200 мл кефира.
- Щепотка соды.
Перемалываем овсяные хлопья в муку. Взбиваем с яйцами и кефиром. Добавляем соду. Выпекаем блины на разогретой сковороде без масла, можно протереть сковороду половинкой сырого картофеля. Выпекать блинчики лучше по полторы минуты с каждой стороны под крышкой, чтобы они немного поднялись.
Морковные блинчики
Вам понадобится:
- 50 грамм моркови.
- 125 грамм овсяных хлопьев.
- 75 грамм кефира
- 1 яйцо.
Морковь натираем на средней терке, смешиваем с яйцом, затем добавляем хлопья и кефир, все перемешиваем и выпекаем, как обычно.
Творожные блинчики
Вам понадобится:
- 50 грамм мягкого творога.
- 60 грамм рисовой муки.
- 3 яйца.
- Любой натуральный сахарозаменитель.
- Щепотка разрыхлителя.
- 70 мл кипятка.
Все ингредиенты взбить в блендере, после добавить кипяток и еще раз все перемешать. Выпекать на хорошо разогретой сковороде.