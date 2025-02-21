На пиве, кефире и с лимоном: пять оригинальных способов сделать вкусные блины на Масленицу

Масленица – это не только проводы зимы, сжигание чучела, но и традиционное угощение этого праздника – блины. Откуда появилась традиция печь на праздник это кулинарное угощение и почему первый блин должен быть обязательно комом – в материале Zakon.kz.

Масленица – один из самых ярких и популярных народных праздников, который отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2025 году масленичная неделя начнется 24 февраля, а сам праздник будет отмечаться 2 марта. Наши предки верили, что в эти дни, чтобы наполнить себя энергией солнца, каждый член семьи должен съесть блин.

Кроме этого, по мнению славян, весной вместе с теплом на землю возвращались души умерших, которых принято помянуть блином. В старину духов предков называли комами, отсюда и возникла поговорка: “Первый блин – комам, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне, а четвертый – мне".

В старину у каждой хозяйки в семье хранился собственный рецепт приготовления блинов, который потом передавался из поколения в поколение и держался в тайне. Сейчас в мире насчитывают около двух сотен различных рецептов приготовления этого блюда. Zakon.kz выбрал из них несколько самых оригинальных.

Блины на пиве

Многие кулинары знают, что на основе пива получается очень вкусная выпечка, в том числе и блины. С добавлением пенного напитка они жарятся, не приставая к поверхности сковороды, получаются тонкими и мягкими. Что касается пивного запаха, то он присутствует, но только когда блины горячие. Остывшая выпечка абсолютно не пахнет хмелем.

Фото: freepik

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Пиво – 1 стакан

Мука пшеничная – 1 стакан

Сахар – 1 ст. ложка

Сода – 0,5 ч. ложки

Соль – 1 щепотка

Масло растительное – 4 ст. ложки



Способ приготовления Яйцо разбейте в миску, всыпьте к нему сахар и соль. Взбейте все ручным венчиком. Перед тем как добавить пиво, его стоит немного подогреть – тогда блины получатся пышнее. Добавьте теплый напиток к яйцу и снова перемешайте все венчиком. Порциями просейте муку, размешивая тесто после каждой ручным венчиком. Разогрейте на сильном огне сковороду и смажьте ее маслом. Жарьте блин до румяности на одной стороне, затем переверните на другую. Огонь отрегулируйте так, чтобы блин жарился быстро, но не горел. Подавайте блины к столу с красной икрой, любой рыбой или со сметаной.

Лимонные блины

Если вам по душе блюда с цитрусовыми нотками, такие блинчики точно понравятся. Эти блины можно подать на десерт с любимым вареньем, джемом или сметаной.

Фото: pexels

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 500 г

Мука – 180 г

Масло растительное – 2 ст. л.

Сахар – 1ст. л.

Цедра одного лимона

Соль – щепотка

Способ приготовления В подходящей посуде смешайте сахар и тертую лимонную цедру. Разбейте в миску яйца и взбейте все миксером. Налейте в смесь молоко и добавьте пшеничную муку, щепотку соли и снова все взбейте. В блинное тесто добавьте пару столовых ложек рафинированного растительного масла. Опытные хозяйки всегда дают этому тесту постоять минут 20-30, чтобы при приготовлении блинчики не рвались. Далее вылейте его на разогретую сковороду и быстрым движением распределите по всей поверхности. Запекайте блинчик до зарумянивания на среднем огне.

Финские блины

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто любит блины, но при этом не любит их печь. Блины пекутся в духовке одним пластом, и таким образом не требуется ваше постоянное присутствие на кухне.

Фото: freepik

Ингредиенты:

Молоко – 500 г

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное – 50 г

Мука – 250 г

Сахар – 5 ст. л.

Соль – 1 щепотка

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Творог – 200 г

Джем – 300 г

Масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления Смешайте яйца, молоко, муку, сахар, разрыхлитель и соль. Тесто для этих блинов лучше делать при помощи блендера. Смажьте противень растительным маслом. Вылейте на него тесто и поставьте его в разогретую духовку на 15-20 минут. Готовый блин необходимо смазать растопленным сливочным маслом и дать немного остыть. Творог перемешиваем с двумя ложками сахара и раскладываем его равномерно по поверхности блина. Сверху на него выложите варенье, джем или ягоды. Аккуратно сверните его с творожной начинкой в рулет и нарежьте на кусочки. При желании украсьте все сахарной пудрой.

Блины на кефире с кукурузным крахмалом

Эти блины обычно подаются на стол со сметаной, вареньем, сгущенкой или медом. Благодаря кефиру они получаются очень тонкими и нежными на вкус.

Фото: freepik

Ингредиенты:

Кефир – 125 мл

Молоко – 75 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Крахмал кукурузный – 60 г

Мука пшеничная – 25 г

Соль – 0,25 ч. л.

Сода – 0,25 ч. л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления

В глубокую емкость разбейте яйцо, высыпьте сахар и соль. Взбейте до получения пышной пены. Яичную смесь залейте кефиром и тщательно перемешайте. Добавьте молоко, муку, крахмал и соду. Тщательно перемешайте до получения однородного жидкого теста без комочков. Сухую сковороду разогрейте на среднем огне и налейте тесто тонким слоем. Жарьте блин с двух сторон до золотистого цвета.



Блинчики на томатном соке

Благодаря добавлению в тесто томатного сока блинчики получатся с нежным вкусом и небольшой кислинкой. Эти блины останутся мягкими и эластичными после остывания, поэтому идеально подходят для несладких начинок: соленой рыбы, куриного мяса или жареных грибов.

Фото: pexels

Ингредиенты:



Томатный сок – 230 мл

Молоко – 230 мл

Мука – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Масло растительное – 25 мл + для смазывания сковороды

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.