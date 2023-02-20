Потепление ожидается в некоторых регионах Казахстана

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 21-23 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидаются дождь, снег, гололед, туман, сильный ветер, метель, гроза, похолодание и потепление, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на западе республики ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-8 до 7-15 мороза, на северо-западе, севере, востоке страны повышение - от 5-15 до 0-8 мороза, в центре колебание - от 2-15 мороза до 3 мороза-3 тепла, в южной половине республики ночью основной фон 3 мороза-3 тепла.

"В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять активный Атлантический циклон с большими запасами влаги, который принесет плотные облака с осадками в виде дождя и снега, гололедные явления, туманы, порывистый ветер, в северной половине республики – с метелями. Днем на юге Казахстана ожидается гроза", – говорится в сообщении.

Ранее на большей части Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось, что, по прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", 20 февраля на большей части республики ожидаются снег, усиление ветра и низовая метель.