Из Казахстана пытались вывезти монеты времен Монгольской империи
По данным Департамента государственных доходов Алматы, факт сокрытия монет в стенках упаковочного пакета для документов выявлен сотрудниками таможни в ходе сканирования посылки с использованием рентген-установки.
Монеты относятся к периоду с V по XIII век и были отчеканены в Средней Азии.
Со слов заместителя руководителя департамента Даурена Мустафина, обнаруженные предметы, предположительно, относятся к категории культурных и исторических ценностей, вывоз которых из страны в соответствии с законодательством Казахстана подлежит обязательному декларированию и возможен только при наличии разрешения уполномоченного органа.
В заключении отмечено, что изъятые предметы и материалы переданы экспертам, после заключения которых в отношении лица, предпринявшего попытку вывоза монет, будет принято соответствующее процессуальное решение.
16 февраля сообщалось, что в январе из Казахстана пытались вывезти более миллиона долларов наличными.