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Из Казахстана пытались вывезти монеты времен Монгольской империи

Из Казахстана пытались вывезти монеты времен Монгольской империи Фото: пресс-служба Департамента госдоходов Алматы
Таможенники Алматы предотвратили незаконный вывоз антикварных монет времен Монгольской империи, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента государственных доходов Алматы, факт сокрытия монет в стенках упаковочного пакета для документов выявлен сотрудниками таможни в ходе сканирования посылки с использованием рентген-установки.

Монеты относятся к периоду с V по XIII век и были отчеканены в Средней Азии.

Со слов заместителя руководителя департамента Даурена Мустафина, обнаруженные предметы, предположительно, относятся к категории культурных и исторических ценностей, вывоз которых из страны в соответствии с законодательством Казахстана подлежит обязательному декларированию и возможен только при наличии разрешения уполномоченного органа.

В заключении отмечено, что изъятые предметы и материалы переданы экспертам, после заключения которых в отношении лица, предпринявшего попытку вывоза монет, будет принято соответствующее процессуальное решение.

16 февраля сообщалось, что в январе из Казахстана пытались вывезти более миллиона долларов наличными.

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