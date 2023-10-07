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Ценные монеты пытались вывезти из Казахстана

Ценные монеты пытались вывезти из Казахстана Фото: pixabay
7 октября 2023 году в международном аэропорту Астаны КНБ совместно с прокуратурой и службой досмотра аэропорта задержали двух казахстанцев по подозрению в провозе незадекларированных коллекционных монет, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы КНБ, предполагаемая таможенная стоимость коллекционных монет составляет порядка 85 млн тенге. 

"По предварительным данным, монеты номиналом 100 и 50 тысяч тенге, а также весом 2 и 1 кг, соответственно, изготовлены из золота 999 пробы. Нарушители переданы компетентным органам для принятия процессуального решения". Пресс-служба КНБ

Ранее мы рассказывали о том, как из России в Казахстан трое мужчин пытались вывезти особо ценных птиц. Соколов они приобрели в Хакасии. Перевозили пернатых в специально оборудованном тайнике в автомобиле Renault Logan. Подозреваемых задержали во время пересечения границы РФ. Все трое арестованы.

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