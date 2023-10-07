Ценные монеты пытались вывезти из Казахстана

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7 октября 2023 году в международном аэропорту Астаны КНБ совместно с прокуратурой и службой досмотра аэропорта задержали двух казахстанцев по подозрению в провозе незадекларированных коллекционных монет, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы КНБ, предполагаемая таможенная стоимость коллекционных монет составляет порядка 85 млн тенге. "По предварительным данным, монеты номиналом 100 и 50 тысяч тенге, а также весом 2 и 1 кг, соответственно, изготовлены из золота 999 пробы. Нарушители переданы компетентным органам для принятия процессуального решения". Пресс-служба КНБ Ранее мы рассказывали о том, как из России в Казахстан трое мужчин пытались вывезти особо ценных птиц. Соколов они приобрели в Хакасии. Перевозили пернатых в специально оборудованном тайнике в автомобиле Renault Logan. Подозреваемых задержали во время пересечения границы РФ. Все трое арестованы. Читайте также Приставал к девушке: буйного дебошира поймали в Актау Мошенники под предлогом перепродажи криптовалюты похитили у казахстанца 8,7 млн тенге

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