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Армения может выйти из ОДКБ

премьер-министр Армении Фото: Facebook/Nikol Pashinyan
Есть определенные опасения в связи с ОДКБ, и эти опасения были публичными. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Zakon.kz.

Никол Пашинян прокомментировал заявление модератора о том, что премьер Армении несколько раз упоминал, что ОДКБ на данный момент не очень эффективна, и возникает вопрос, что Армения может выйти из нее, сообщает "Новости-Армения".

"Мы поднимали эти вопросы с нашими коллегами, мы их фактически обнародовали, и эти опасения все еще присутствуют. Мы работаем над поиском решений этих вопросов, этих опасений".Армен Пашинян

Ранее по итогам саммита ОДКБ 23 ноября армянский премьер Никол Пашинян заявил об отказе подписывать проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" с учетом агрессии Азербайджана, подчеркнув, что документ недостаточно проработан.

Он заявил, что отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может не только означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении.

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