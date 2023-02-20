В Казахстане планируют прививать 11-летних девочек от вируса папилломы

Минздрав подготовил дополнение в перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируют прививать вакциной против вируса папилломы человека девочек в возрасте 11 лет в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

При этом прививку проводят после получения информированного согласия девочки на проведение вакцинации.



Как поясняется, расходы на закуп вакцины против ВПЧ предполагаются из республиканского бюджета в рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2023-2025 годы.

"Предварительные расчеты необходимого финансирования на этапе согласования с Министерством финансов РК в рабочем порядке. После будут вынесены на ближайшее заседание Республиканской бюджетной комиссии, - говорится в пояснительной записке".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 марта.

В перечень заболеваний, против которых ставятся обязательные профпривики входят также: вирусный гепатит, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, пневмококковая инфекция и др.