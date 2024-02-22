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Законодательство РК

Какие обязательные прививки будут делать казахстанцам: обновлен перечень

В Казахстане обновили перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках ГОМП Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 20 февраля 2024 года утвердило в новой редакции перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

За счет средств республиканского бюджета проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных заболеваний после получения информированного согласия прививаемого лица на проведение вакцинации:

  • плановые профилактические прививки (заболевание, вызванное вирусом папилломы человека);
  • профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям (коронавирусная инфекция).

За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки (введение вакцин и других иммунобиологических препаратов) против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний после получения информированного согласия прививаемого лица на проведение вакцинации:

1. плановые профилактические прививки:

  • вирусный гепатит "А";
  • вирусный гепатит "В";
  • гемофильная инфекция типа b;
  • дифтерия;
  • коклюш;
  • корь;
  • краснуха;
  • пневмококковая инфекция;
  • полиомиелит;
  • столбняк;
  • туберкулез;
  • эпидемический паротит;

2. профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:

  • вирусный гепатит "А";
  • вирусный гепатит "В";
  • дифтерия;
  • весенне-летний клещевой энцефалит;
  • сибирская язва;
  • бешенство;
  • корь;
  • краснуха;
  • чума;
  • столбняк;
  • туляремия;
  • грипп;
  • брюшной тиф;
  • эпидемический паротит.

Все проведенные прививки подлежат учету медицинским работником и должны содержать следующие сведения: дата введения препарата, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение препарата, страна-производитель.

Сведения о профилактических прививках вносятся в медицинскую информационную систему и учетные формы, утвержденные приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению".

Все случаи реакций и неблагоприятных проявлений после иммунизации на введение вакцин и других иммунобиологических препаратов регистрируются в учетных формах медицинских документов.

Также документом обновлены сроки проведения обязательных профилактических прививок в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

Так, прививку от вируса папилломы человека будут делать девочкам в возрасте 11 и 11,5 лет.

Прививать от коронавируса будут по эпидемиологическим показаниям.

Какие группы населения подлежат профилактическим прививкам

Обязательным профилактическим прививкам подлежат следующие группы населения:

  1. лица по возрастам в соответствии с установленными сроками проведения обязательных профилактических прививок;
  2. население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний (весенне-летний клещевой энцефалит, сибирская язва, туляремия, чума);
  3. лица, относящиеся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности:
    • медицинские работники (вирусный гепатит "В", грипп);
    • работники канализационных и очистных сооружений (брюшной тиф);
    • сотрудники научно-исследовательских организаций, лабораторий, в том числе персонал, проводящий отбор проб, вивариев, организаций и учреждений, проводящих исследования на наличие возбудителя бешенства и работающих с животными (бешенство);
    • лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных (бешенство);
    • сотрудники органов охотничьего и лесного хозяйств, егери, работники убойных пунктов (площадок), таксидермисты, кинологи (бешенство);
    • сотрудники организаций здравоохранения, участвующих в проведении парентеральных вмешательств больным бешенством, и патологоанатомы (бешенство);
  4. лица, подвергшиеся укусу, ослюнению любым животным (бешенство);
  5. лица, получившие травмы, ранения с нарушением целостности кожных покровов и слизистых (столбняк);
  6. лица, относящиеся к группам риска по состоянию своего здоровья:
    • дети, состоящие на динамическом наблюдении в медицинской организации (грипп);
    • получившие переливание крови (вирусный гепатит "В");
  7. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и (или) воспитывающиеся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица медико-социальных учреждений для престарелых, лица с инвалидностью (грипп);
  8. лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям (вирусный гепатит "А", грипп, корь, краснуха, эпидемический паротит, коронавирусная инфекция).

Постановление вводится в действие 3 марта 2024 года.

Мы рассказывали, кому будут делать прививки против кори и краснухи.

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