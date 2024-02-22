Какие обязательные прививки будут делать казахстанцам: обновлен перечень

Правительство постановлением от 20 февраля 2024 года утвердило в новой редакции перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

За счет средств республиканского бюджета проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных заболеваний после получения информированного согласия прививаемого лица на проведение вакцинации:

плановые профилактические прививки (заболевание, вызванное вирусом папилломы человека);

профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям (коронавирусная инфекция).

За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки (введение вакцин и других иммунобиологических препаратов) против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний после получения информированного согласия прививаемого лица на проведение вакцинации:

1. плановые профилактические прививки:

вирусный гепатит "А";

вирусный гепатит "В";

гемофильная инфекция типа b;

дифтерия;

коклюш;

корь;

краснуха;

пневмококковая инфекция;

полиомиелит;

столбняк;

туберкулез;

эпидемический паротит;

2. профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:

вирусный гепатит "А";

вирусный гепатит "В";

дифтерия;

весенне-летний клещевой энцефалит;

сибирская язва;

бешенство;

корь;

краснуха;

чума;

столбняк;

туляремия;

грипп;

брюшной тиф;

эпидемический паротит.

Все проведенные прививки подлежат учету медицинским работником и должны содержать следующие сведения: дата введения препарата, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение препарата, страна-производитель.

Сведения о профилактических прививках вносятся в медицинскую информационную систему и учетные формы, утвержденные приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению".

Все случаи реакций и неблагоприятных проявлений после иммунизации на введение вакцин и других иммунобиологических препаратов регистрируются в учетных формах медицинских документов.

Также документом обновлены сроки проведения обязательных профилактических прививок в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

Так, прививку от вируса папилломы человека будут делать девочкам в возрасте 11 и 11,5 лет.

Прививать от коронавируса будут по эпидемиологическим показаниям.

Какие группы населения подлежат профилактическим прививкам

Обязательным профилактическим прививкам подлежат следующие группы населения:

лица по возрастам в соответствии с установленными сроками проведения обязательных профилактических прививок; население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний (весенне-летний клещевой энцефалит, сибирская язва, туляремия, чума); лица, относящиеся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности: медицинские работники (вирусный гепатит "В", грипп);

работники канализационных и очистных сооружений (брюшной тиф);

сотрудники научно-исследовательских организаций, лабораторий, в том числе персонал, проводящий отбор проб, вивариев, организаций и учреждений, проводящих исследования на наличие возбудителя бешенства и работающих с животными (бешенство);

лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных (бешенство);

сотрудники органов охотничьего и лесного хозяйств, егери, работники убойных пунктов (площадок), таксидермисты, кинологи (бешенство);

сотрудники организаций здравоохранения, участвующих в проведении парентеральных вмешательств больным бешенством, и патологоанатомы (бешенство); лица, подвергшиеся укусу, ослюнению любым животным (бешенство); лица, получившие травмы, ранения с нарушением целостности кожных покровов и слизистых (столбняк); лица, относящиеся к группам риска по состоянию своего здоровья: дети, состоящие на динамическом наблюдении в медицинской организации (грипп);

получившие переливание крови (вирусный гепатит "В"); дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся и (или) воспитывающиеся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица медико-социальных учреждений для престарелых, лица с инвалидностью (грипп); лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям (вирусный гепатит "А", грипп, корь, краснуха, эпидемический паротит, коронавирусная инфекция).

Постановление вводится в действие 3 марта 2024 года.

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