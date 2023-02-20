Лжеполицейский вымогал деньги у подростка в Актобе
Фото: Zakon.kz
В Актобе лжесотрудник полиции вымогал деньги у подростка за продажу холодного оружия, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, 17-летний парень нашел кастет и решил его продать - разместил объявление во ВКонтакте, на которое откликнулся покупатель и предложил встретиться.
"При встрече покупатель представился сотрудником полиции и за продажу холодного оружия начал вымогать деньги. Испугавшись, молодой человек заложил свой мобильный телефон в ломбард и отдал мошеннику 133 тыс. тенге", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого.
"Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество".Пресс-служба ДП Актюбинской области
2 ноября 2022 года сообщалось, что в Астане лжеполицейский вымогал деньги у проституток.
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