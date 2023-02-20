Лжеполицейский вымогал деньги у подростка в Актобе

В Актобе лжесотрудник полиции вымогал деньги у подростка за продажу холодного оружия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, 17-летний парень нашел кастет и решил его продать - разместил объявление во ВКонтакте, на которое откликнулся покупатель и предложил встретиться.

"При встрече покупатель представился сотрудником полиции и за продажу холодного оружия начал вымогать деньги. Испугавшись, молодой человек заложил свой мобильный телефон в ломбард и отдал мошеннику 133 тыс. тенге", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого.

"Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество". Пресс-служба ДП Актюбинской области

2 ноября 2022 года сообщалось, что в Астане лжеполицейский вымогал деньги у проституток.

