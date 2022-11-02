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В Астане лжеполицейский вымогал деньги у проституток

Астана Фото: polisia.kz
В столице мужчину подозревают в вымогательстве денег у девушек, предоставляющих интимные услуги. Во время спецоперации его задержали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый приезжал к девушкам в квартиру. Он угрожал им привлечением к уголовной ответственности, вымогал деньги.

Злоумышленник показывал фиктивное служебное удостоверение сотрудника полиции. Мужчину поймали с поличным, когда девушка передавала ему 20 тыс. тенге в одной из квартир.

При личном обыске у него забрали корочку от полицейского удостоверения и деньги.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания.

20 cентября убегавший от спецназа вымогатель разбрасывал деньги на ходу. Житель села Березовка в Восточно-Казахстанской области вымогал у 20-летнего сельчанина 500 тыс. тенге.

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Ирина Лукичева
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