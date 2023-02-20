В Казахстане изменились правила автомобильных международных перевозок
Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 20 февраля 2023 года изменились Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, сообщает Zakоn.kz.
Так, к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов допускаются автотранспортные средства:
- прошедшие государственный или обязательный технический осмотр;
- оборудованные тахографом, за исключением на полуприцеп (прицеп);
- имеющие действующее свидетельство о периодической проверке (инспекции) тахографа, за исключением на полуприцеп (прицеп);
- имеющие действующий сертификат о поверке тахографа, за исключением на полуприцеп (прицеп).
Допуск подразделяется на следующие виды:
- допуск с применением иностранного разрешения – дает возможность автомобильным перевозчикам РК получать иностранные разрешения в информационной аналитической системе транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок ( ИАС ТБД) и предназначен для осуществления международных автомобильных перевозок грузов в страны, где требуется иностранное разрешение;
- допуск без применения иностранного разрешения – не дает возможность автомобильным перевозчикам РК получать иностранные разрешения в ИАС ТБД и предназначен для осуществления международных автомобильных перевозок грузов в страны, где не требуется иностранное разрешение.
Также вводятся карточки допуска на автотранспортное средство двух видов - с применением иностранного разрешения и без такового.
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