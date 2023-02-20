В Казахстане изменились правила автомобильных международных перевозок

Фото: Zakon.kz

В Казахстане с 20 февраля 2023 года изменились Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, сообщает Zakоn.kz.

Так, к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов допускаются автотранспортные средства: прошедшие государственный или обязательный технический осмотр;

оборудованные тахографом, за исключением на полуприцеп (прицеп);

имеющие действующее свидетельство о периодической проверке (инспекции) тахографа, за исключением на полуприцеп (прицеп);

имеющие действующий сертификат о поверке тахографа, за исключением на полуприцеп (прицеп). Допуск подразделяется на следующие виды: допуск с применением иностранного разрешения – дает возможность автомобильным перевозчикам РК получать иностранные разрешения в информационной аналитической системе транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок ( ИАС ТБД) и предназначен для осуществления международных автомобильных перевозок грузов в страны, где требуется иностранное разрешение; допуск без применения иностранного разрешения – не дает возможность автомобильным перевозчикам РК получать иностранные разрешения в ИАС ТБД и предназначен для осуществления международных автомобильных перевозок грузов в страны, где не требуется иностранное разрешение. Также вводятся карточки допуска на автотранспортное средство двух видов - с применением иностранного разрешения и без такового.

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