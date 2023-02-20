Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане изменились правила автомобильных международных перевозок

изменились правила международных автоперевозок Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 20 февраля 2023 года изменились Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, сообщает Zakоn.kz.

Так, к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов допускаются автотранспортные средства:

  • прошедшие государственный или обязательный технический осмотр;
  • оборудованные тахографом, за исключением на полуприцеп (прицеп);
  • имеющие действующее свидетельство о периодической проверке (инспекции) тахографа, за исключением на полуприцеп (прицеп);
  • имеющие действующий сертификат о поверке тахографа, за исключением на полуприцеп (прицеп).

Допуск подразделяется на следующие виды:

  1. допуск с применением иностранного разрешения – дает возможность автомобильным перевозчикам РК получать иностранные разрешения в информационной аналитической системе транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок ( ИАС ТБД) и предназначен для осуществления международных автомобильных перевозок грузов в страны, где требуется иностранное разрешение;
  2. допуск без применения иностранного разрешения – не дает возможность автомобильным перевозчикам РК получать иностранные разрешения в ИАС ТБД и предназначен для осуществления международных автомобильных перевозок грузов в страны, где не требуется иностранное разрешение.

Также вводятся карточки допуска на автотранспортное средство двух видов - с применением иностранного разрешения и без такового.


Читайте также

Дождь, снег, гололед, туман: погода в Казахстане на 21 февраля

АО "АрселорМиттал Темиртау" на пути снижения углеродного следа

НЛО в небе – это еще не пришельцы: астроном объяснил природу загадочных явлений

Лариса Черненко
транспорт МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Великобритания
В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления