Условия допуска автоперевозчиков к международным грузоперевозкам планируют изменить в Казахстане

Министерство транспорта подготовило проект поправок в Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что проект подготовлен для упрощения процесса выдачи удостоверений и карточек допуска.

Документ предусматривает исключение подразделения удостоверений и карточек допуска на категории "с применением" и "без применения" иностранного разрешения. Эта мера направлена на обеспечение равного доступа всех перевозчиков к рынку международных автомобильных грузоперевозок.

Кроме этого, добавлены два новых подвида государственных услуг: аннулирование удостоверения и карточки допуска.

Теперь для аннулирования удостоверения или карточки допуска достаточно подать заявление с указанием одной из причин.

Кроме того, в документе уточняется, что к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие:

грузовые автомобили (допустимый общий вес которых, включая прицеп, более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, более 3,5 тонн); специализированные автомобили (предназначенные для перевозки определенных видов грузов); специальные автомобили (предназначенные для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ). При этом вышеуказанным автомобилям необходимо соответствие к категории транспортного средства "С"; количество трудоустроенных водителей, включая иностранных граждан, должно быть не менее числа автомобилей, указанных в подпунктах 1-3) настоящего пункта, при условии, что каждый водитель имеет действующую карточку, выданную в Казахстане, при использовании электронных (цифровых) тахографов. Исключение составляют индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности не более одного транспортного средства и работающие без наемного труда.

Также ведомство предлагает дополнить правила нормой, в соответствии с которой требования подпунктов 1-3) распространяются на автомобили, находящиеся на постоянном или временном владении, в том числе по договору лизинга, за исключением арендованных с экипажем, договора о совместной деятельности, агентского соглашения, где предусмотрена передача иностранных разрешений второй стороне договора.

К осуществлению международных автомобильных перевозок грузов допускаются автотранспортные средства:

прошедшие обязательный технический осмотр;

оборудованные тахографом;

имеющие действующее свидетельство о периодической проверке тахографа;

имеющие действующий сертификат о поверке тахографа;

автомобили категории транспортного средства "С", прицепы (полуприцепы) категории транспортного средства "Е".

Удостоверение допуска или карточку допуска нельзя передавать другому ИП или юридическому лицу. Карточки допуска оформляются на каждое автотранспортное средство отдельно. Кроме того, нельзя оформлять на автотранспортное средство более одной действующей карточки допуска.

Для получения допуска нужно направить через портал услугодателю:

заявление на получение допуска в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

электронную копию договора аренды (в случае аренды) или договора лизинга (в случае лизинга) грузового автомобиля;

электронную копию свидетельства о периодической проверке тахографа на каждый грузовой автомобиль.

Для получения карточки допуска нужно направить через портал:

заявление на получение карточки допуска на автотранспортное средство в форме электронного документа, подписанное ЭЦП;

электронную копию договора аренды (в случае аренды) или договора лизинга (в случае лизинга) грузового автомобиля;

электронную копию свидетельства о периодической проверке тахографа на каждый грузовой автомобиль.

Для аннулирования допуска нужно направить услугодателю через портал заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя с указанием одной из причин аннулирования:

прекращение деятельности ИП или юридического лица;

изменение фамилии, имени, отчества (при наличии) и (или) местонахождения ИП, наименования и (или) местонахождения юридического лица;

смена деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Уведомление об аннулировании допуска направляется в личный кабинет услугополучателя.

Для аннулирования карточки допуска нужно направить через портал заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП с указанием одной из причин аннулирования:

изменение регистрационных данных автотранспортных средств;

снятие с государственной регистрации и учета автотранспортного средства;

расторжение договора аренды;

истечение срока договора аренды.

Уведомление об аннулировании допуска направляется в личный кабинет.

Расширены основания для отказа в выдаче допуска или карточки допуска:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Допуск прекращает свое действие при:

прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидации или прекращении деятельности в результате реорганизации юридического лица;

отсутствии услугополучателя по месту регистрации, указанному в заявлении на получение допуска;

установлении территориальными органами и (или) Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК несоответствий пунктам 2 и 8 Правил;

наличии допуска у другого юридического лица, в котором учредитель и (или) руководитель услугополучателя являются учредителем и (или) руководителем этого юридического лица.

При этом в течение одного рабочего дня действие допуска прекращается территориальным органом или комитетом путем его аннулирования в ИС.

Карточка допуска прекращает свое действие при:

прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидации или прекращении деятельности в результате реорганизации юридического лица;

за последние шесть месяцев сокрытии факта передачи иностранного разрешения третьему лицу, в том числе передачи путем изменения или подчистки указанных сведений в иностранном разрешении;

установлении отсутствия перевозчика по месту нахождения, указанному в заявлении на получение допуска;

истечении срока договора аренды автотранспортного средства;

изменении регистрационных данных автотранспортных средств;

снятии с государственной регистрации и учета автотранспортного средства.

При прекращении действия карточки допуска в течение двух рабочих дней услугополучателю в личный кабинет направляется уведомление об аннулировании карточки допуска.

Допуск и карточки допуска выдаются на бессрочной основе. На арендованные автотранспортные средства карточки допуска выдаются на срок действия договора аренды.

В обосновании к проекту говорится, что данные поправки разработаны в целях улучшения бизнес-процесса оказания государственной услуги. Они не повлекут негативных социально-экономических, правовых или иных последствий и не потребуют выделения финансовых средств.

В случае одобрения поправки вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 декабря 2024 года.