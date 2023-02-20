АО "АрселорМиттал Темиртау" на пути снижения углеродного следа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому страна снизит выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году, чтобы достичь показателей углеродной нейтральности.

Первый шаг к выполнению амбициозной задачи – обсуждение проектов и поиск оптимального решения - Площадку для климатического диалога помогла организовать компания "АрселорМиттал Темиртау".



Мероприятие "Технологии декарбонизации угольной промышленности и ESG" состоялось в Темиртау. В конце января руководители центральных государственных органов РК, ЕС, ЕБРР, Green academy, ESG Rating Agency и АО "АрселорМиттал Темиртау" уже собирались за круглым столом для обсуждения вопросов углеродного регулирования и перспектив достижения углеродной нейтральности в Республике Казахстан.





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"С 2013 года Казахстан начал путь к "зеленой" экономике и 2 февраля текущего года Указом президента была утверждена Стратегия перехода РК к достижению углеродной нейтральности. Этот документ разрабатывался в течение двух лет. Принятие Стратегии с одной стороны - это подтверждение готовности Казахстана к реализации Парижских обязательств, с другой – серьёзный вызов. Принятие Стратегии на страновом уровне означает, что все государственные программы, системы стратегического планирования должны пересматриваться, с точки зрения интеграции принципов ESG, принципов декарбонизации и устойчивого развития". Бахыт Есекина, член Совета по "зеленой" экономике при президенте РК и директор НОЦ "Зеленая Академия"

Круглый стол был организован НОЦ "Зеленая Академия" при поддержке АО "АрселорМиттал Темиртау" и при участии МИИР, МЭГПР, делегации ЕС. Главные задачи – конструктивный диалог, обсуждение международных трендов и готовности предприятий страны к декарбонизации. Актуальность внедрения этой технологии обусловлена глобальными климатическими трендами. Принятая Стратегия рассчитана до 2060 года. В документе отмечается, что за последние 20 лет объем промышленного производства в Казахстане значительно увеличился. Эти процессы соответственно увеличат и выбросов парниковых газов. К 2020 году выбросы от сжигания топлива в промышленности достигли 144% от уровня 1990 года. В Казахстане 54% от выбросов приходятся на металлургию.

"Важную роль в инициативе по декарбонизации промышленности РК может сыграть АО "АрселорМиттал Темиртау". Говоря о компании "АрселорМиттал", мы говорим о группе компаний, входящих в ТОП-10 мировых лидеров по выпуску стали. И в отношении декарбонизации "АрселорМиттал" также имеет неплохие навыки. Я приведу пример. 17 марта 2021 года компания запустила бренд стали с пониженным, низкоуглеродистым и нулевым содержанием выбросов углерода. А также широкие инициативы и проекты "зеленых" инноваций", - отметил Турар Жолмагамбетов, заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК.





Доля "АрселорМиттал Темиртау" в металлургической промышленности страны занимает около 30%.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить углеродную трансформацию. Экологические проекты являются одним из этапов достижения углеродной нейтральности. В 2023 году компания "АрселорМиттал Темиртау" завершит ряд проектов, направленных на сокращение выбросив эмиссий и углеродного следа. Это такие проекты, как замена котлов №1 на ТЭЦ-ПВС и №7 на ТЭЦ-2, новая система аспирации на коксохимпроизводстве, рукавные фильтры на аглопроизводстве, замена трансформаторов. Процессы декарбонизации коснутся всех и каждого. Конечно, главной целью и гордостью компании являются наши люди и развитие местного сообщества, повышение уровня жизни в регионах своего присутствия", - отметил Владимир Яблонский, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау".





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Представители министерства экологии отметили, что документы и доклады представляют большой интерес и будут полезны для практических рекомендаций правительству.



В заключение мероприятия был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между АО "АрселорМиттал Темиртау", КарИУ и НОЦ "Зеленая академия".