Токаев утвердил Концепцию развития АНК до 2030 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря 2025 года, из официального заявления пресс-службы Акорды.

"Концепцией предусмотрено дальнейшее развитие Ассамблеи народа Казахстана с учетом новых принципов и подходов к консолидации общества и обеспечению общественного согласия и общенационального единства", – сказано в публикации.

Ассамблея народа Казахстана (АНК) образована 1 марта 1995 года. АНК – это консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана, созданный для обеспечения межэтнического согласия, развития диалога между этническими общинами и укрепления мира в стране.

26 декабря Токаев подписал поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия. Подробнее – по этой ссылке.