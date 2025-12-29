#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев утвердил Концепцию развития АНК до 2030 года

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 12:07 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря 2025 года, из официального заявления пресс-службы Акорды.

"Концепцией предусмотрено дальнейшее развитие Ассамблеи народа Казахстана с учетом новых принципов и подходов к консолидации общества и обеспечению общественного согласия и общенационального единства", – сказано в публикации.

Ассамблея народа Казахстана (АНК) образована 1 марта 1995 года. АНК – это консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана, созданный для обеспечения межэтнического согласия, развития диалога между этническими общинами и укрепления мира в стране.

В Алматы подвели итоги 30-летия Ассамблеи народа Казахстана

26 декабря Токаев подписал поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия. Подробнее – по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: