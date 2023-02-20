Роза Рымбаева стала бабушкой
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Коллеги знаменитой казахстанской певицы Розы Рымбаевой поздравили ее с рождением внука. О радостной новости сообщили певицы Макпал Жунусова и Меруерт Тусипбаева на своих страницах в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Cама певица пока не написала об этом событии.
"Роза Куанышевна, поздравляю вас с такой радостью, с тем, что вы стали бабушкой! Пусть вырастет большим человеком", — написала Макпал Жунусова.
Меруерт Тусипбаева также поздравила Розу Рымбаеву.
"Сүйінші! В казахской семье долгожданная хорошая новость! На свет родился батыр по имени Зейн. Бауы берік болсын, ағайын! Наша Роза Куанышевна стала бабушкой!" - написала Меруерт.
У Розы Рымбаевой двое сыновей: Али Окапов и Мади Рымбаев. В 2020 году Али Окапов женился на солистке группы "Асыл" Акерке Буркитбай. В 2023 году у пары родился сын Зейн.
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