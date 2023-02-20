Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Роза Рымбаева стала бабушкой

сыновья Фото: Instagram/rozarymbaeva
Коллеги знаменитой казахстанской певицы Розы Рымбаевой поздравили ее с рождением внука. О радостной новости сообщили певицы Макпал Жунусова и Меруерт Тусипбаева на своих страницах в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Cама певица пока не написала об этом событии.

"Роза Куанышевна, поздравляю вас с такой радостью, с тем, что вы стали бабушкой! Пусть вырастет большим человеком", — написала Макпал Жунусова.

Меруерт Тусипбаева также поздравила Розу Рымбаеву. 

"Сүйінші! В казахской семье долгожданная хорошая новость! На свет родился батыр по имени Зейн. Бауы берік болсын, ағайын! Наша Роза Куанышевна стала бабушкой!" - написала Меруерт.

У Розы Рымбаевой двое сыновей: Али Окапов и Мади Рымбаев. В 2020 году Али Окапов женился на солистке группы "Асыл" Акерке Буркитбай. В 2023 году у пары родился сын Зейн.


Читайте также

Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу

Димаш Кудайберген посетил конные скачки

Анастасия Волочкова в образе куклы Барби удивила фанатов

Ирина Лукичева
Рымбаева Роза
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Великобритания
В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления