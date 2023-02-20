Роза Рымбаева стала бабушкой

Фото: Instagram/rozarymbaeva

Коллеги знаменитой казахстанской певицы Розы Рымбаевой поздравили ее с рождением внука. О радостной новости сообщили певицы Макпал Жунусова и Меруерт Тусипбаева на своих страницах в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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