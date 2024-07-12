Роза Рымбаева стала председателем жюри на "Славянском базаре"

Известная эстрадная певица Казахстана Роза Рымбаева накануне, 11 июля 2024 года, поделилась со своими поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories она заявила, что стала председателем жюри на "Славянском базаре".

"Дорогие наши земляки, мы находимся в Беларуси на крупном международном конкурсе "Славянский базар" в городе Витебск... Мы идем на открытие международного конкурса "Славянский базар", в котором я работаю, в этом году уже председателем жюри", – поделилась Роза Рымбаева.

Для нее, как подчеркнула артистка, "это очень большая и ответственная работа".

19 апреля 2024 года стало известно, что указом президента Кыргызстана народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой присвоено почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между КР и РК.

Напомним, в 2023 году Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана. 12-летний Шерхан Арыстан сразил жюри мощным вокалом.