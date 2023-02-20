Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара поднялся почти на 3 тенге на торгах 20 февраля

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,68 тенге, поднявшись на 2,91 тенге тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 65,18 тенге (+0,77).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 472,48 тенге, рубля – 5,96 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450,5 тенге, евро – по 477-482 тенге, российские рубли – по 5,85-6,1 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 20 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 1%, до 83,83 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель стали дороже на 0,98%, до 77,30 долларов за баррель.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 20 февраля

Средний размер пенсии вырос в Казахстане

Индекс KASE достиг 11-месячного максимума

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Великобритания
В Великобритании люди бастуют против введения "15-минутных городов"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления