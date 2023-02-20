Курс доллара поднялся почти на 3 тенге на торгах 20 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,68 тенге, поднявшись на 2,91 тенге тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 65,18 тенге (+0,77).



Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 472,48 тенге, рубля – 5,96 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-450,5 тенге, евро – по 477-482 тенге, российские рубли – по 5,85-6,1 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 20 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 1%, до 83,83 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель стали дороже на 0,98%, до 77,30 долларов за баррель.