Доллар значительно подорожал на торгах 20 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,94 тенге, поднявшись на 2,53 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,71 тенге (+0,31).

Нацбанк установил курс евро в 484,98 тенге, рубля – 4,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,5-454,1 тенге, евро – по 489-492,5 тенге, российские рубли – по 4,89-4,97 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 20 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,35%, до 83,27 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,41%, до 78,14 долларов за баррель.