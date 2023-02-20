Матч всех звезд НБА завершился травмой капитанов обеих команд
Наслаждайтесь лучшими спортивными
событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000
тенге за первое пополнение.
Коллектив Янниса обыграл команду Джеймса в Матче звезд НБА, который прошел в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), со счетом 184:175.
Самым результативным баскетболистом игры стал Джейсон Тейтум, в активе которого рекордные для Матчей звезд 55 очков, он был признан MVP встречи. Прежний показатель принадлежал Энтони Дэвису (52), который установлен шесть лет назад.
Капитаны обеих команд Джеймс и Адетокумбо не доиграли матч из-за состояния здоровья. Яннис был заменен через 20 секунд после начала звездного поединка, он вышел на игру с незалеченной травмой кисти.
Джеймс получил травму по ходу встречи, он повредил палец правой руки, пытаясь заблокировать бросок.
Для Леброна Джеймса данный Матч звезд стал 19 в его карьере НБА. Он побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара (18) по этому показателю.